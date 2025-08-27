《しなこちゃん目どうしたの！？》

《しなこちゃん顔が別人 大丈夫かな》

《早く病院行かれてください！》

“原宿系インフルエンサー” としてモデル、歌手としても活動するしなこが、8月26日、自身のTikTokとInstagramにアップした写真を見たファンから、驚きと心配のコメントが寄せられた。

「下まぶたが、ぷっくりと腫れ上がり、別人のような印象になっていました。しなこさん本人は《MV撮影してたらいきなり目が腫れて今これ》とコメント。さらに《速攻で腫れを引かせる方法あるかなぁあああ》《てか、これ何?!?!》《ものもらい？》など混乱しているコメントが続きました。

その後、原因は『クインケ浮腫』というアレルギー反応だったことがわかったと報告していました」（芸能記者）

聞きなれない病名だが、2024年7月にはタレントの中川翔子も、しなこと同様の症状に悩まされたことをSNSで報告。「クインケ浮腫ではないか」と言われている。

「中川さんはロサンゼルス滞在中、食事をしていたら腫れあがったそうです。SNSには『5倍に腫れた』と書き込んでいます。

2021年の年末にも、アナフィラキシーで全身のかゆみに加え、気道のふさがりで入院したそうですが、唇が腫れたきっかけは、果物の摂取が原因ではないかと自己分析しています」（前出・芸能記者）

日本アレルギー学会のホームページによると、クインケ浮腫は「血管性浮腫」とも呼ばれ、まぶたや唇が膨れあがる『特殊なじんましん』とのこと。通常のじんましんと異なり、かゆみがなく、一度現れると2、3日かかって元に戻る特徴があるという。

血液検査で、ある程度までは「罹患する可能性」がわかるそうだ。しなこの早い回復を願うばかりだ。