¡¡Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤¬38Æü¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¹¥¤¡©¡×¤È¤·¤Æ4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÂÀ¤â¤â¤ÎÊÕ¤ê¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê³Ê¹¥¤Ç¥¢¥¸¥µ¥¤¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ÊÈ±¿§¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Æ¤è¤ê°ËÌîÈø·Å¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¶âÈ±¡×¡ÖÑ³¤¤¤Ç¤¹ºÇ¹â¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¡©¡×¡Ö°ËÌîÈøÉÔÂ²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£