◇ナ・リーグ ドジャース6―3レッズ（2025年8月26日 ロサンゼルス）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が26日（日本時間27日）、本拠でのレッズ戦に先発。5回2安打1失点で9勝目を挙げ、チームの3連勝に貢献した。

立ち上がり、先頭・スティアに左翼線二塁打を許すとお、1死一、三塁からアンドゥハーの三ゴロの間に三塁走者の生還を許し、先制点を失った。それでも後続を断って、最少失点でしのいだ。

2回以降は走者を一人も出さない完全投球で打者14人連続アウト。今季初の中4日で試合をつくり、自身5戦連続白星となる9勝目、通算221勝目をつかんだ。

試合後、カーショーは「今夜はあまり良くなかった。球そのものに力がなくて、速球も含め全体的に生きがなかった」と調子自体は良くなかったと振り返り「だからウィル（スミス捕手）がいい仕事をしてくれて、配球を切り替えて、いろんな球を多めに投げて工夫しながら相手のタイミングを外そうとした。球が走っていなかったので。なんとか5回まで投げられてよかった」とバッテリーを組んだスミスのおかげで、悪いなりにまとめられたとうなずいた。

その上で「本当はもっと長くいきたかったが、昨夜シーハンが好投してくれて、ブルペンもフレッシュだったし、木曜はオフだったので状況的には助かった。リリーフ陣が素晴らしい仕事をして、勝つことができた」と6回以降、後を継いだ救援陣にも感謝した。

また、「最初の打者（先頭・スティア）の時点で、自分のスライダーがあまり良くなくて、腕のスピードが出ていないと感じた。だから腕側に多めに投げたり、チェンジアップやカーブを混ぜるようにした。ウィルがいいリードをしてくれて、投げる球をうまく選んでくれた。速球も必要なだけ混ぜて、なんとか5回までは形になりました。5回以降はどうだったか分からないですが、5回まではうまくいった」と投球プランを柔軟に変えたことが奏功したとベテランらしさを見せた。

8月は5戦5勝、防御率1・88と好成績でチームを引っ張り「いい8月だった。正直、理由は分からないけど、体の状態はすごく良いで。登板ごとに変わる部分もありますが、全体的にいい1カ月だった。チームもたくさん勝てたし、この時期にその一員でいられるのは本当に楽しい」と優勝争いに戦力として絡むことができてうれしいと笑みを見せた。

ロバーツ監督も「今季初めて通常の4日間の休養で登板させたから、かなり負担をかけたのは分かっていた。でも彼はいつも通り戦ってくれた。序盤は明らかにベストなボールではなかったけど、全ての球種を駆使して工夫していた。スプリットやカーブを増やしたり、腕の出し方を変えたりして相手の狙いを外した。6奪三振、四球ゼロで効率的に5回を投げ切ってくれたのは大きかった。今夜は十分に投げさせた」と仕事をまっとうしてくれたと感謝した。