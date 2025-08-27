お笑いコンビ「エルフ」の荒川（28）が27日までに自身のインスタグラムを更新。イベントを振り返った。

「みんなが撮ってくれた」「夢の吉本のBuono!」と書き出して、22日に開催された「エルフ」主催のイベント「エルフpresents 真夏のぶちアゲ運動会 〜本気でドッジボールします〜」での一幕を公開。「夢を叶えさせてくれたイワクラさん、熊元さん本当にありがとうございます」と伝えた。

「お二人と目が合う瞬間、たくさんの不安が消えてなくなりました」として、17年までハロープロジェクトに所属していた女性アイドルグループ「Buono!」になりきった「蛙亭」イワクラ、「紅しょうが」熊元プロレスとの3ショットを公開。「そしてなにより盛り上げてくださったお客様、芸人さんみんなに感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝感謝！！！全部が夢のような時間でした」とつづった。

ファンからは「ほんまに最高」「なんかグッときた」「どこ切りとっても全部かわいい」「ちゃんとももち、愛理、雅に見える」「みんな可愛かった」「オタの私も納得のBuono!」「アイドル歌手」などの声が届いた。