世界的人気を誇る米歌手テイラー・スウィフト（35）が米プロフットボールNFLチーフスのスター選手トラビス・ケルシー（35）と婚約したことを26日（日本時間27日）、双方のインスタグラムで発表した。「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」とつづり、ケルシーがスウィフトにプロポーズする写真も掲載した。

世界の歌姫を射止めたケルシーは、米国オハイオ州クリーブランドハイツ出身。高校時代はアメフトだけでなく、バスケットボール、野球でも非凡な才能を発揮した。なお、兄のジェイソンも元NFL選手。

シンシナティ大学を経て2013年のNFLドラフト3巡目（全体63位）で強豪チーフスに指名された。攻撃陣のタイトエンド（TE）としてプレーし、チーフスでは3度のスーパーボウル制覇に貢献。今年のスーパーボウルで敗れたあと、現役続行を表明していた。

アメフトのスター選手だけに、報酬も桁違い。NFL日本公式サイトによると、ケルシーは2024年4月に2年3425万ドル（約54億)の新契約に合意したと発表。年俸換算で1年27億円で、これはNFLのタイトエンドとしては最高年俸となるという。

2人は23年9月、ケルシーがスウィフトを観戦に誘ってから交際をスタートさせ、ファン公認の仲だった。チーフスが2連覇を飾った24年2月のスーパーボウルでは、前夜に東京公演を終えたスウィフトがプライベートジェットで試合会場のラスベガスへ駆けつけ、ケルシーに祝福のキスをして話題を集めた。

スウィフトは米音楽界最高の栄誉とされるグラミー賞で最優秀アルバム賞を史上最多の4回受賞。米国では「スウィフティー」と呼ばれる熱狂的なファンが多く、トランプ大統領も“反トランプ”を表明するスウィフトの影響力を警戒している。トランプ氏は婚約発表を受け「幸運を祈る」とホワイトハウスで記者団に語った。