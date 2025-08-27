ÀõÌîÏÂÇ·¡¡²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î°Õ³°¤Ê¡ÈÉû¶È¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¢¤ÎÅö»þ¤ÏÊØÍø²°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌîÏÂÇ·¡Ê71¡Ë¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Æ¥ìÅì¡ÖÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤È¤æ¤ëÂð°û¤ß¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¡ÈÉû¶È¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¸å¤ÎÀö¤¤Êª¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀõÌî¤Ï¡ÖÀö¤¤¤«¤´¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²¿¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÎÁÍý¤¹¤ë»þ¤ÏÉ¬¤ºÀö¤¤¤«¤´¤ÎÃæ¤òÁ´Éô½Ð¤·¤Æ»ÅÉñ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥é¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÎÁÍý¤¹¤ë¡×¤È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËMC¤ÎÎÁÍý²È¡¦ÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤¬¡Ö¤µ¤Æ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¥ì¥¤¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÀõÌî¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡©À¨¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤ÎÁÝ½ü¤Ï¡×¤È¥É¥ä´é¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀÎÍ§Ã£¤ÈÁÝ½ü²°¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¸«¤Ä¤±¤ë¤ÎÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Çµï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤óµÙ¤Þ¤»¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡È¤â¤¦¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¡Ê¥¯¥Ó¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ÎÅö»þ¤ÏÊØÍø²°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÁÝ½ü¤À¤±¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÝ½ü¹¥¤¤ÏÊì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÊì¿Æ¤Ï¥¥ì¥¤¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÀÎ¤Î¿Í¤À¤«¤éÉ¬¤º1Æü2²óÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡£¤À¤«¤é¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Â©È´¤¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤Ü¡¼¤Ã¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£