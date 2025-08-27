日本人は小雨でも傘をさすがアメリカ人は暴風雨でも傘をささない!? 雨の日は「あれ、やるか」と仰天行動【作者に訊く】
「アメリカ人は傘をささない」という話を聞いたことはないだろうか？アメリカだけでなく、そのほかの国でも日本ほど傘をささないという。今回紹介する漫画は、現在カルフォルニア州のロサンゼルスに在住しているkasutera(@kasutera5)さんが描いたアメリカあるある漫画だ。ロサンゼルスで暮らしているkasuteraさんは、日常のちょっとしたことに日本とアメリカの文化の違いを感じることがあるという。傘を持ち歩く文化がないというアメリカ人は、急な豪雨のとき、どう対処するのだろうか？この問題についてkasuteraさんに話を聞いてみた。
「ニューヨーカーは傘をささない」とよく言われているが、その理由をアメリカで暮らす作者のkasuteraさんに聞いてみると、「日本と比べて雨の日が少ないんです。だから傘を使う習慣があまりないのかもしれません」と教えてくれた。さらに「湿度が低いので『どうせすぐ乾くから』と気にしない人が多いのもアメリカらしいですよね」と笑う。
車移動が中心の生活スタイルも関係しているそうで、「車社会なので傘を持ち歩く必要がないんです。車があれば雨は関係ないですから」とのことだ。「天気予報で暴風雨がくるとわかっていても、装備なしで出かける人もいるくらいです」と驚きを交えて話してくれた。
また日本では当たり前のように売られているビニール傘だが、アメリカではどうなのか尋ねてみると、「アメリカに住んでからビニール傘は一度も見たことないんですよね。折り畳み傘は売っているんですけど…」と話すkasuteraさん。実際、日本は国民一人あたり平均3〜4本の傘を持ち、消費量は世界一。そんな日本とアメリカの違いをユーモアたっぷりに描いたのがこの「傘」のエピソードだ。ちなみに本作では、小雨なら傘をささないアメリカ人が、どしゃ降りの雨のときにどんな行動をとるのかも描かれている。予想の斜め上をいく展開と、その意外な結末はぜひ本作を読んで確かめてほしい。
kasuteraさんの漫画には、日本ではなかなか想像できない出来事が数多く描かれている。読んでみると「そんなことあるの!?」と驚いたり、「意外と日本と同じだな」とクスッとしたり。日常に潜むカルチャーギャップを楽しめるはずだ。興味のある人は、ぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：kasutera(@kasutera5)
