◆米大リーグ ドジャース６―３レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打１打点。チームは３連勝で単独首位を堅守し、地区優勝マジックは「２８」に減少した。

４連勝中と絶好調のレジェンド左腕カーショー投手が、５回２安打１失点で試合を作り、通算２２１勝目を挙げた。試合後取材に応じたロバーツ監督は「今夜は彼を十分に引っ張ったと思いますし、ここ最近のようにチーム全員で戦う素晴らしい試合でした。ブルペンも仕事を果たしました。本当に総合力の試合だったと思う」と、チーム一丸となってつかんだ勝利にうなずいた。

打線は同点の４回１死一、三塁からこの日復帰後初出場のＥヘルナンデスが左翼への勝ち越し犠飛。６回には先頭スミスのソロが飛び出すと、ロハスの２点適時二塁打など一挙４得点で引き離した。

大谷は、１点を追う初回先頭の１打席目は空振り三振に倒れ、本拠地からはため息が漏れた。１−１の３回先頭の２打席目は四球で出塁したが得点にはつながらず。５回先頭の３打席目は左飛に倒れた。５―１の６回２死二塁で迎えた４打席目は、２番手左腕スーターから打球速度１１１・３マイル（約１７９キロ）の高速右前打となり、８月１８日（同１９日）の敵地・ロッキーズ戦以来７戦ぶりのタイムリーヒットとなった。