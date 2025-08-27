カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」が9月29日から関東地区でも放送されることが、27日に正式発表された。この日放送の同番組内でも公表された。

MC（司会）を務める青木源太（42）は「素直にうれしいですね。共演者の皆さん、スタッフの皆さんと力を合わせて日々番組作りをしていて、とても良い雰囲気の中、僕自身充実した日々を過ごしています。より多くの皆さんにこの番組を見ていただけることは、大きなやりがいにつながります」とコメントした。

同番組ではハイヒール・リンゴ、吉田敬（ブラックマヨネーズ）、黒田有（メッセンジャー）、小籔千豊、橋下徹弁護士ら個性豊かなレギュラー陣が日替わりで出演している。

青木アナは「レギュラーの皆さん、いつも本音で語ってくださるので、そこをしっかりと引き出していきたいですね。関西らしく例えるなら、レギュラー陣の皆さんは『味の濃いソース』だと思っています。関東地区で放送するにあたり、皆さんの味付けを変えることはしない、ただ、関東地区の皆さんが召し上がりやすいように切り分けてお届けすることがMCの役割かなと思っています」と青木は意気込んでいる。

「とれたてっ−」は、青木アナの進行で23年10月にスタート。当初は月曜から木曜が1時間放送で、金曜のみ2時間放送だったが、今年3月31日から全日2時間放送へ拡大。放送エリアも2局増え、16局へと広がっていた。

関西地区（カンテレ）では現在、月〜金曜の午後1時50分〜3時45分の生放送。関東地区（フジテレビ）では、9月29日から月〜金曜の午後2時48分〜3時42分の生放送となる。

◆旬感LIVE とれたてっ！ 23年10月から関西圏などで生放送されている情報番組。フリーの青木源太アナがMCを担当。曜日替わりレギュラーに、ハイヒール・リンゴ、ブラックマヨネーズ吉田敬、メッセンジャー黒田有、小籔千豊らに加え、不定期ながら弁護士の橋下徹氏ら、関西色の濃いメンバーが入っている。前身番組は生活情報やトレンド情報に特化したバラエティー色の強い番組だったが、同番組は他局同時間帯を意識しつつ、時事ネタや芸能情報も扱うワイドショー路線に転換した。