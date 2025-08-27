人気歌手、GENERATIONS数原龍友を“弟”呼び「ワクワクする話しました」親密ショットが話題「本当の兄弟みたい」「雰囲気似てる」
【モデルプレス＝2025/08/27】3人組音楽ユニット・ソナーポケットのko-daiが26日、自身のInstagramを更新。GENERATIONS・数原龍友との2ショットを披露した。
【写真】ジェネ数原龍友「本当の兄弟みたい」そっくりなイケメン歌手
この日、ko-daiは「先日、弟とワクワクする話しました むふふふ」と数原との2ショットを公開。ko-daiは以前からSNSで数原と仲睦まじい様子をアップしており、ハッシュタグで「＃サイクゥー」と記している。
この投稿には「ワクワクする話ってもしかしてコラボとか？」「本当の兄弟みたい」「雰囲気似てる」「サイクゥー過ぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
