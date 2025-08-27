山下美月「フライパンごと」ボリューミーな手料理公開「食べたい」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】元乃木坂46で女優の山下美月が26日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りのトマト煮込み料理の写真を公開した。
【写真】山下美月「フライパンごと」豪快な手料理
山下は「フライパンごとトマト煮込み」とテキストを添えて、トマトベースの煮込み料理を披露した。具材がたっぷりと入った本格的な仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「プロ級」「完璧」「食べたい」「手料理最高」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
