「ボーイフレンド」シュン、上裸で肉体美披露「腹筋すごい」「かっこいい」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー「ボーイフレンド」（Netflix）に出演したシュン（中西瞬）が26日、自身のInstagramを更新。上裸姿で肉体美を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】男性同士の恋リア参加者、肉体美際立つ上裸姿
シュンは「海納め」と上裸で鏡越しに撮影した写真を投稿。「来年の夏には肉を増やしたい！」と来年に向けての目標を明かし、引き締まった上半身を披露している。
この投稿に、ファンからは「鍛えられてる」「かっこいい」「腹筋すごい」「来年も楽しみ」といったコメントが寄せられている。
男性同士の恋愛リアリティショーとして注目を集めた「ボーイフレンド」。男性が恋愛対象の9人が、海の近くに佇むビーチハウス“Green Room”で約1ヶ月の共同生活を送りながら、恋や友情を育んでいく。シュンはダイ（中井大）とカップル成立した。（modelpress編集部）
