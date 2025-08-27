新車135万円！ ダイハツ「新型“軽ワゴン”」に大注目！ パワフルな“ターボエンジン”×史上初の「スライドドア」搭載で魅力たっぷり！ “劇的進化”を遂げて好調な「ムーヴ」どんな車？

11年ぶりのフルモデルチェンジ！ダイハツ「ムーヴ」が人気に

軽自動車で現在抜群の人気を誇るのが、両側スライドドアと1700mm以上の全高を持つ、いわゆる「軽スーパーハイトワゴン」カテゴリです。

そのなかで、やや低い全高1600mm級「軽ハイトワゴン」として俄然注目されているのがダイハツ新型「ムーヴ」。2025年6月5日に販売開始されました。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ新型「軽ワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）

大きく刷新された新型車に、今でもたくさんの注目が集まっています。

軽ハイトワゴンの新しい風「ムーヴ」

ダイハツ「ムーヴ」は、1995年から続くロングセラー軽自動車。スズキ「ワゴンR」の対抗馬としてデビューし、軽ハイトワゴンを一般的なものにしました。

先代の6代目は2023年に一度終売しており、派生モデル「ムーヴキャンバス」のみとなっていましたが、約2年越しに復活。7代目がデビューしました。

新型ダイハツムーヴのコンセプトは「今の私にジャストフィット、毎日頼れる堅実スライドドアワゴン」。最大の進化点は、従来のヒンジドアに代わって「スライドドア」がムーヴとして初採用されたところです。

同じくダイハツの「タント」をはじめ、軽スーパーハイトワゴン車の定番アイテムとなったスライドドア。しかし、全高が少し低いハイトワゴンのムーヴにスライドドアを採用した点は、新たなジャンルの開拓として注目されています。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1655-1670mm、ホイールベースは2460mm。パワーユニットは660ccの3気筒自然吸気エンジン、および同ターボエンジンを搭載し、燃費性能は22.6km／Lをマークしています。

ダイハツ独自のプラットフォーム「DNGA」の採用による基本性能の大幅引き上げとともに、ムーヴ独自のチューニングを細かな部分に実施。

ショックアブソーバーやステアリング特性にもムーヴ専用の設定が施され、振動感の少ない安定感のある乗り心地や、スムーズなコーナリング性能が実現されています。

デザインコンセプトは「動く姿が美しい端正で凛々しいデザイン」。機能とスタイルを両立させた個性あふれるデザインが特徴的です。

高い走行性能を予感させるスマートなデザインのフェンダーやリアピラー。そしてフロントからリアに続くキャラクターラインやウインドウグラフィックが躍動感を感じさせます。

縦型のリアコンビネーションランプは、代々受け継がれてきたムーヴらしいポイントでもあります。

ボディカラーは、2トーンカラーを含む全13色。新しく「グレースブラウンクリスタルマイカ」もラインナップされました。

インテリアは上品で落ち着いた色合いでまとめられており、使用される素材にもこだわりが感じられます。

ドアアームレストにはシートと同様の色と素材が使用され、インテリア全体の統一感を出しながら、腕への負担を軽減させる工夫がされています。

先進機能では「スマートアシスト」の搭載や「急アクセル時加速制御システム」、「ブラインドスポットモニター」といった最新の予防安全機能やオプション装備も充実。競合車に引けをとらない、安全面にも配慮された近代的なクルマに仕上がっています。

グレードは自然吸気（NA）エンジンを搭載した最廉価「L」、中級の「X」、上級の「G」と、ターボ付きの「RS」の4モデルで構成。新型ムーヴの価格（消費税込）は、135万8500円から202万4000円です。

さて、そんな新型ムーヴですが、発売から約1ヵ月が経った2025年7月上旬時点で、累計受注台数は月販目標6000台の5倍となる「約3万台」を記録。販売店にも多数の問い合わせが入っているようで、ムーヴの人気ぶりと強いブランド力を感じさせます。

現在、軽自動車の人気ランキングではホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」、スズキの「スペーシア」が強い人気を見せていますが、新型ムーヴは新たな風を吹かせる予感がします。