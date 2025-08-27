黄金比も幾何学模様も自由自在な「EXLICON L」で算数や数学が楽しくなりそう
作図やデザインが楽しくなるね！
「EXLICON L」は黄金比から複雑な幾何学模様まで思いのまま描ける高機能デザイン定規。定規やコンパス、分度器といったツールが集約されているので、1セットでデザイン作業の効率化ができる進化系定規です。
点と点を結んだりガイドに沿うだけで複雑な図形が生まれるのはけっこう快感ですよ。実際に使ってみたレポートになっているので、ユニークで実用性ある文具を試してみたい人はぜひチェックしてみてください！
高精度な作図を3ツールで実現
三角形・円形・雲形という3つの金属定規がセットになり、アイデア次第で多種多様なデザインが可能なのが「EXLICON L」。それぞれに多数のガイドや穴があり、正確な角度を維持したラインが簡単に描けるのが特長。
本体はしっかりとしたステンレス製で高級感もアリ。普通に使っているぐらいでは割れや削れとは無縁なので長く愛用できそうです。
簡単な図形から黄金比、幾何学模様まで
雲型ツールでは本製品の醍醐味である黄金比やそれに基づいた美しい三角形を簡単に作図可能。本体自体も黄金比螺旋がイメージされているのだそう。
本ツールでは分度器無しで角度を10度から104度まで測定や描画が可能。
円形ツールでは見た目通り多彩なサイズの円を描けます。その半径は0.5mm〜95mmまでの17種類。
外側には等間隔に穴があるので放射状の線もキレイ。
三角ツールも見た目どおり多彩な三角形に対応。
シンプルに直線定規としても使えるので、セットの中での使用頻度は高めかも。
一点を固定してツールを動かしながら描くなど、極めれば精密で複雑な幾何学模様だって描けます。理論の理解とアイデアは必要ですが、皆さんのクリエイティビティを発揮してみませんか？
専用レザーケースも
有償オプションの専用レザーポーチ上質な本革ウォレットような質感。良いツールを持っているという所有欲も高めてくれます。
製図やデザインに関わる人なら遊びながらスキルアップもできるツールだと感じたので、気になったらぜひ詳細をチェックしてみてください！
