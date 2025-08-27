Å·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¡¡ÄÂÂß½»Âð¥ª¡¼¥Ê¡¼Îò¡Ö25Ç¯¤°¤é¤¤¡×µï½»¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡×¤ÎÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¡Ê55¡Ë¤¬27Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÄÂÂßÃÇÇ®¿ä¿Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£ÄÂÂß½»Âð¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤·¡¢½»Âð¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡ÃÇÇ®¡¢¾Ê¥¨¥Í½»Âð¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬ËãÎ¤¤È¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Å·Ìî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¡ÈÊâ¤¯ÉÔÆ°»º¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ë¸ì¡£¸½ºß¡¢2¸®¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å·Ìî¤¬»ý¤Á²È¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï20Âå¤Îº¢¡£Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿½»Âð¤Î²ÈÄÂ¤¬¤É¤ó¤É¤óÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡Ö·î¡¹¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÇÇã¤¨¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Çã¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ØÆþ¤·¤¿½»Âð¤¬¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÇä¤ë¤«Âß¤¹¤«¡×ÌÂ¤Ã¤¿Ëö¡ÖÂß¤¹¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£Îò¤Ç¸À¤¦¤È25Ç¯¤°¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤Âç²È¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î´Ö¡¢10Ç¯¤°¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤â¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡£¼Ú¤ê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦Å·Ìî¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤ä»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢25Ç¯¤â¤Î¤Î½»Âð¤ò¡Ö¤µ¤¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤ÈÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½»Âð¤Î¸½¾õ¤ä¡¢ÄÂÂß½»Âð¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç²È¤µ¤ó¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï»Ï¤á¤Æ¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¼Ú¤ê¼ê¤âÂß¤·¼ê¤â¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤ÊÀ©ÅÙ¡£Âç²È¤µ¤óÃç´Ö¤Ë¤â´«¤á¤¿¤¤¡×¤È³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿¤è¤¦¤À¡£