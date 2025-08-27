東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

消費者物価指数（CPI）（7月）10:30

結果 2.8%

予想 2.3% 前回 1.9%（前年比)



【中国】

工業企業利益（7月）10:30

結果 -1.5% 前回 -4.3%（前年比）

結果 -1.7% 前回 -1.8%（年初来・前年比）



※要人発言やニュース

【米国】

上院銀行委員会でミランCEA委員長のFRB理事指名公聴会を来週開催へ（ポリティコ）



【中国】

中国版エヌビディア「カンブリコン」（中科寒武紀科技）の上半期決算が過去最高益

純利益10億4000万元と前年同期5億3010万元赤字から黒字転換、売上高は44倍の29億元

GSは設備投資拡大や中国政府の半導体取り組み強化を受け目標株価50%引き上げ1835元に設定



【米国・インド】

トランプ米政権がインド製品に50%関税を発動した、ブラジルと並ぶ最高水準でアジア最高額

ロシアから原油を購入しているとして、現行の25%に追加で25%を上乗せし計50%を課す

