千葉ロッテマリーンズは8月29日正午からマリーンズオンラインストア限定で吉川悠斗投手のプロ初勝利記念グッズの受注販売を開始すると発表した。

吉川は8月21日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発登板し、初勝利を記録しました。今回、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計24商品がラインナップされ、フェイスタオルなど9商品はメインビジュアルと直筆メッセージ、2種類のデザインで展開される。

吉川は「僕のプロ初勝利を記念したグッズが販売されることになりました！育成から支配下に上がって、こうしてプロ初勝利を挙げることができたのは、皆さんの声援があったからだと思います。これからもチームのためにどんどん勝てるように頑張ります」とコメントした。

＜吉川悠斗投手プロ初勝利記念グッズ商品一例＞・直筆サイン入りフォトファイル:17，000円（99セット限定、証明書付き）・直筆サイン入りボール（29個限定、証明書付き）:50，000円・記念ユニホーム（DTF加工/サイズ:S、M、L、O）:17，000円・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ、カラー:ブラック/ホワイト サイズ:S、M、L、XL）:3，800円・フェイスタオル:2，000円（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）・ピクチャーボール:3，800円・アクリルスタンド:2，300円・トートバッグ:3，800円※価格は全て税込み。販売はマリーンズオンラインストアにて8月29日（金）12時00分より9月7日（日）23時59分まで受注する。