落語家の春風亭昇太（65）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。ブレーク前のゲスト女優との関係を振り返る場面があった。

この日のゲストは女優の吉田羊。吉田との関係について、昇太は「昔は本当ね、よく飲んでたんですよ」。吉田も「高井戸のラーメン屋さんに良く行きましたね」としみじみ。昇太も「良く行きましたねえ。ラーメン屋なのに飲み屋が、まあ半分」と話すと、吉田も「ほとんど飲み屋みたいなもんですよね。で、最後にラーメンも食べられる飲み屋さん、みたいな。夜中まで、閉店まで飲んで、で、閉店後に店主の皆さんとカラオケに行く」と懐かしんだ。

さらに、昇太は「またさ、カラオケとか一緒に行くと、この人、すごい歌上手いの」ともらすと、吉田は「そんなことないです」と謙そん。昇太は「昇太さんの歌もいいんですよ、味があって。本当に。また行きたいですね」と話した。

小劇場で女優デビューした吉田のプロフィルを紹介される中、吉田は「いや、本当なんか、小劇場時代から昇太さん知ってくださってるんですよ」と話すと、昇太は「いや、もうさあ、見に行くじゃないですか。で、今ももちろんきれいですけど、その頃ね、オードリー・ヘプバーンが日本にいたわと思って」とその美しさを絶賛。吉田が「あらやだ」と照れると、昇太は「いや、本当に。それぐらい、もう、あの、きれいで。だからもう本当にそれだけを見に行くみたいな感じだったんで」とぶっちゃけ。吉田が「芝居を見ろ」とツッコミを入れ、笑いを誘った。