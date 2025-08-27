お笑いタレントの友近（52）が、26日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）で、芸名の由来について語った。

芸名の話題になり、友近は「（本名の）友近由紀子で登録したんですけど、なんかその由紀子が外れて、最初の舞台で友近に」と告白。「たぶんミスなのか何なのか分からないけど、“あれ？友近由紀子で出したはずやのに、友近だけになってる”と思って」と打ち明けた。

すると海原ともこは「ホンマは全部（フルネーム）やったんや」と驚がく。「ちょんまげラーメン」田渕章裕が、その“うっかりミス”に「マジでどんな会社？」とあきれると、友近は「吉本のやつじゃない、何かのイベントやねん」と説明した。

しかし海原やすよは「でも“友近”って下の名前っぽくもあるし上っぽくもあるし、いいよね」と絶賛。田渕も「たしかにな、友近で完璧やもんな」と感心したが、友近は「でも私、結構膀胱炎になるから、泌尿器科で“友近さん”って言われるのは凄い嫌」と困惑。スタジオが笑いに包まれる中、ともこは「もうさ、それを（ここで）言ってるんやから別にいいやん」とツッコんでいた。