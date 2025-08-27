8月26日放送の「夫が寝たあとに」に歌手で作詞家の一青窈が出演。ライブの途中に授乳の時間を設けていたことを明かした。

同番組は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める"ママの本音"を語り尽くす育児家事特化バラエティ。今回は、2015年にギタリストの山口周平と結婚し、現在は9歳の長男、8歳の長女、6歳の次女の母である一青窈がゲスト出演した。

番組内で、横澤夏子は一青に「ご自身のライブの途中で授乳タイムを設けてるっておっしゃってて」と話題を振ると、一青は、授乳期はライブの途中に休憩を入れて、20分間母乳をあげてはステージに戻るというサイクルを繰り返していたことを説明。その様子を「ウルトラマンみたい」と表現した。

実際に2019年〜2020年のライブで流れた音声も番組内で紹介された。「ただ今より母になった私の最重要任務である授乳休憩を頂戴いたします。授乳が必要なかたも、そうでないかたも、お好きな飲み物にお吸い付きください」と、一青自身の声でアナウンスされていた。

横澤が「お客さんも知ってるってことですよね」と確認すると、一青は「温かい目で『今あげてるんだろうな』って」と、観客が理解し見守ってくれていたことを語った。この斬新なライブのスタイルに、藤本は「新しい形」と驚いた様子だった。