シャボン玉石けん製品を導入！「グランクレール」 全24住宅

「グランクレール」 全24住宅

【導入時期】2025年9月から順次

【使用場面】・シニア住宅：共用部分およびバックヤードのハンドソープ

・介護住宅 ：共用部分およびバックヤードのハンドソープ、

浴室内アメニティ、排泄介助時の陰部洗浄

「グランクレール」シリーズ全24住宅において、環境に配慮され、肌にやさしいシャボン玉石けん株式会社の「手洗いせっけんバブルガード」「全身ケアソープバブルガード」を2025年9月から順次導入します。

■ 製品の特長と期待する効果

＜製品名＞

手洗いせっけんバブルガード(500mL)

＜期待する効果＞

肌が乾燥しやすいご入居者や、手指消毒が頻繁になるスタッフの皮膚トラブルの軽減

＜製品名＞

全身ケアソープバブルガード(570mL)

＜期待する効果＞

・全身に使えるため、入浴時間の短縮化

・清拭料(頭以外)として利用可能

・陰部洗浄時に水でのすすぎが不要なため、オムツ廃棄時の重量を抑制

