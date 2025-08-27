「ドジャース−レッズ」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手が５回１失点で９勝目を挙げた。７２球での降板となったが、試合後にデーブ・ロバーツ監督は「今季初めて中４日だったから」と語った。

初回に２安打からピンチを招き、アンドゥハーの三ゴロ間に１点を失ったカーショー。以降はしっかりと立ち直り、二回以降はパーフェクト投球。打者１４人連続アウトの離れ業を見せた。

１点リードの５回を投げ終えた時点で降板となり、スタンドはざわついた。だが指揮官は「今季初めて中４日での登板だったからかなり負担をかけていることはわかっていた」と説明。「私にとっては本当に大きかったし、今夜は十分に彼を引っ張ったと思っている」と語った。

内容については「すべての球種を駆使してうまく工夫していた。結果として６奪三振、無四球、効率的な投球で５回まで投げきってくれた」と称賛した。チームは３連勝。「選手たちが本来の力を発揮してプレーする姿を見るのは楽しい」と目を細めていた。