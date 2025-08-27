株式会社アトラスは、「WENS ハンドル付きシームレススクリューボトル」（AWPB-01シリーズ）の新色を8月25日（月）に発売した。

追加されたのは計5色。マットな質感のブラック、ホワイト、フォグブルー、オリーブグレーと、ヘアライン仕上げのシルバー。

可倒式のステンレス製ハンドルを備えたボトルで、ふたとパッキンが一体形のシームレス設計。洗う手間を減り、衛生的に使えるとする。

内部の真空断熱二重構造に加え、内びん外側に銅メッキ加工を施すことで、高い保冷・保温性能を実現したという。容量の異なる530、700、1,000mlを用意する。

既存色を含め、本体表面にはパウダー塗装を採用（シルバーを除く）。指紋が付きにくく、濡れた手でも滑りにくいという。

AWPB-501

AWPB-701

AWPB-1001

容量：約530ml カラーバリエーション：グレー、カーキ、ネイビー、マスタード、シーソルト、ストロベリー、スイカ、オーシャン、ブラック、ホワイト、フォグブルー、オリーブグレー、シルバー 口径：47mm 保温効力（6時間後）：66℃以上 保冷効力（6時間後）：9℃以下 外形寸法：73.5×73.5×190mm 重量：約225g 価格：1,580円容量：約700ml カラーバリエーション：グレー、カーキ、ネイビー、マスタード、シーソルト、ストロベリー、スイカ、オーシャン、ブラック、ホワイト、フォグブルー、オリーブグレー、シルバー 口径：47mm 保温効力（6時間後）：71℃以上 保冷効力（6時間後）：9℃以下 外形寸法：73.5×73.5×240mm 重量：約280g 価格：1,780円容量：約1,000ml カラーバリエーション：グレー、カーキ、ネイビー、マスタード、ブラック、ホワイト、フォグブルー、オリーブグレー、シルバー 口径：47mm 保温効力（6時間後）：75℃以上 保冷効力（6時間後）：8℃以下 外形寸法：86×86×258mm 重量：約355g 価格：1,980円