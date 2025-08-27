U21世界選手権が中国で開催中

中国・江門で開催されているバレーボール男子のU21世界選手権で、衝撃のスコアが出現した。26日に1次リーグC組でコロンビアとキューバが対戦。第2セットは大会公式インスタグラムが「最多得点のセット」とつづるほどの大激闘となった。

第1セットをキューバが25-17で先取して迎えた第2セットは、終わりの見えない大激闘となった。

デュースに突入したが、両チームともなかなか2点差をつけられない。スコアを積み重ねた結果、コロンビアがついに41-39で制した。第1セットは19分だったが、第2セットは倍の38分を要した。

FIVB（国際バレーボール連盟）U21世界選手権のインスタグラムは、「最多得点のセット。キューバとコロンビアが、中国で開催された2025年FIVB男子U21世界選手権で最多得点のセットを戦った」として会場の電光掲示板の写真を投稿。海外ファンからは「Wow」「何だって！」「ナイスゲーム」などの声が上がった。

フルセットにもつれ込んだこの試合は、キューバが勝利。同じ1次リーグC組に入っている日本は、決勝トーナメント進出を決めている。



（THE ANSWER編集部）