公的年金は原則65歳からの受給ですが、その受け取り開始時期は自分で選ぶことができます。早く受け取る「繰り上げ」か、遅く受け取る「繰り下げ」か。この選択が生涯の生活設計を大きく変えることになります。しかし、話はそう単純ではありません。生年月日によって利用できる「特別な制度」や、一度選ぶと後戻りできないルール、そして税金や他の年金との関係など、知っておくべき注意点は多岐にわたります。今回は、河原優美子氏の著書『知らないと損する！お金の手続き』（ごきげんビジネス出版）より、年金を受け取る時期について解説していきます。

年金はいつから受け取れる？

昭和36年4月1日以前に生まれた男性（公務員や私学共済などに1年以上勤めたことがある女性）と昭和41年4月1日以前に生まれた女性は、厚生年金保険を60歳から64歳のあいだに特別に受け取れます。生年月日によって違います。図表1を参考に確認してください。

［図表1］年金を受け取れるタイミング 出典：『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より抜粋

受け取れる誕生日月の3か月前に年金請求書が送られてきます。請求書は誕生日の前日から受け付けてくれますので、忘れずに請求してください。この年金を受け取っても、65歳からもらえる年金に影響はありません。年金定期便を見ると、65歳から受け取るほうが得になると勘違いしてしまいますが、受け取れる年齢別に記載されています。

［図表2］「ねんきん定期便」の様式（サンプル） 出典：日本年金機構ホームページ『「ねんきん定期便」の様式（サンプル）と見方ガイド（令和6年送付分）』*

「3．老齢年金の種類と見込み額（年額）」の赤枠の部分に年金額が記入されていた場合、65歳より前に年金を受け取れます。減額されません。

年金を最速5年早く受け取れる「繰り上げ制度」

国民年金の老齢年金は65歳からもらえ「老齢基礎年金」と呼ばれています。65歳から受け取る年金を60歳から65歳までのあいだに早くもらうことを「繰り上げ制度」といいます。65歳で受け取る年金額から何か月早く受け取るのかで減額率が決まるのです。

減額率は昭和37年４月1日以前に生まれたひとの場合、1か月あたり0.5％です。60歳の誕生日月に請求すると30%減額になります。65歳で受け取る年金額の70％になります。 昭和37年4月2日以降に生まれたひとは、1か月あたり0.4％です。60歳の誕生日で請求すると24%の減額です。65歳で受け取れる年金額の76％になります。

令和7年度の老齢基礎年金の満額（40年／480月納付済み）は83万1,700円です。60歳の誕生日に請求した場合の計算をすると831,700円×70％＝58万2,190円、76％なら63万2,092円になります。

基礎年金と厚生年金を別々に早く受け取ることはできません。両方一緒に減額して受け取ることになります。年金額は固定されません。年金額は物価上昇や賃金の変動などによって毎年違います。繰り上げて受け取っていても、来年も同じ金額が受け取れるわけではないのです。ただし一生涯年金減額率は変わりません。

60歳までに滞納・未納・免除があり、保険料を満額40年間納めていないときは、65歳までのあいだに加入して、年金額を満額にすることもできます。そのときは繰り上げの請求ができません。ほかにも障害年金の事後重症請求ができないなどのデメリットがあります。

《ポイント：早く受け取るときの注意点》

〇繰り上げ請求手続き後の取り消しができない。

〇国民年金独自給付、寡婦年金を受け取ることができない。

〇一生涯減額率が変わらない。

〇国民年金・厚生年金を同時に繰り上げすることになる。

〇厚生年金もあれば同時に繰り上げ請求することになる。

年金を最大84%増額できる「繰り下げ制度」

65歳でもらえる年金を66歳以降でもらう場合「繰り下げ」といいます。66歳で繰り下げたときは8.4%の増額です。最高75歳まで繰り下げることができ、84％の増額になります。ただし繰り下げている待機期間中は年金が一切出ません。繰り下げで受け取るときは、繰り上げで早く受け取ることとは違い、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げすることができます。

［図表3］繰り上げ・繰り下げ 出典：『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より抜粋

なお、繰り下げは最高75歳までできます。繰り下げ予定で年金の受け取りを遅らせていても、繰り下げをしない（増額しない）で65歳から年金をさかのぼって受け取ることもできます。そのとき注意しなければいけないのは、最高5年（時効）しかさかのぼって受け取れないことです。70歳でさかのぼって受け取るときは、65歳から増額されない年金を5年分受け取れます（5年分、毎年年金収入が増えるので、税金の支払いが出ることがある）。

しかし75歳まで繰り下げをする予定で待っていたときに、73歳で年金を65歳からさかのぼって受け取りたいと思った場合に、5年分（68歳から73歳の5年分）しか受け取れないのです。65歳から68歳まで3年分受け取れないため、損をしてしまいます。

そこで、みなし繰り下げ制度があるのです。68歳で繰り下げしたとみなされ、68歳から増額された年金5年分をさかのぼって受け取れます。これは繰り下げを5年以上繰り下げ待機（保留）していたひとだけ特例的に行われます。

［図表4］繰り下げの例 出典：『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より抜粋

《ポイント：増額したいとき》

〇繰り下げは1年以上待機することで増額できる。

〇基礎年金（国民年金）と厚生年金を別々に繰り下げできる。

〇ほかの年金（遺族年金）を受け取れるときは繰り下げできない。

〇本人のみ繰り下げできる。

※繰り下げ待機しているときに亡くなった場合は増額しない年金が未払い（未支給）として支払われる。

*出典：日本年金機構ホームページ『「ねんきん定期便」の様式（サンプル）と見方ガイド（令和6年送付分）』 （https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/kako/2024/r6teikibin.html）

河原 優美子

社会保険労務士

※本記事は『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THEGOLDONLINE編集部が本文を一部改変しております。



