ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」から、「クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ（ICE）」と「クラフトアップルジンジャーレモネード（HOT）」が期間限定で登場！

旬の国産りんご×ジンジャー×ハチミツで仕上げた、秋のご褒美クラフトレモネードです☆

フレッシュネスバーガー「クラフトアップルジンジャーレモネード」

販売期間：2025年9月3日（水）〜10月14日（火）

販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

「フレッシュネスバーガー」にて販売されている、人気のクラフトレモネードシリーズから、旬の国産りんごを使用した「クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ（ICE）」「クラフトアップルジンジャーレモネード（HOT）」が登場。

素材の魅力を最大限に引き出す“手仕込みスタイル”で、多くのファンに愛されてきた「クラフトレモネード」シリーズの新フレーバーです。

シャキッとした食感とみずみずしい甘みが特長の国産りんごを、店内で一つひとつ丁寧にカット。

自家製ジンジャーソースとハチミツにじっくり漬け込むことで、りんご本来の風味にスパイスのアクセントとまろやかな甘さが重なり、奥深い味わいに。

仕上げには、同じくハチミツに漬け込んだレモンスライスをトッピング。

ジューシーなりんごの甘み、爽やかなレモンの酸味、そしてジンジャーのピリッとした刺激が絶妙に重なり合い、ひと口ごとに秋の味覚が広がります。

クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ（ICE）

価格：540円（税込）

※プレミアムセットに＋100円で選択可能

シャキッとした食感と、みずみずしい甘さが特長の国産りんごを、店内で一つひとつ丁寧にカットし、自家製ジンジャーソースとハチミツにじっくりと漬け込むことで、素材の風味を丁寧に引き出しています。

同じくハチミツに漬け込んだレモンスライスを合わせ、りんごのすっきりとフルーティーな甘みと芳醇な香り、レモンの酸味、ピリッと辛いジンジャーのスパイス感が味わえます。

たっぷりと使用したりんごは飲んだ後に、付属のフォークで食べても楽しむ事も。

華やかな見た目と美味しさで、心も体もリフレッシュする事が出来る一杯です。

クラフトアップルジンジャーレモネード（HOT）

価格：540円（税込）

※プレミアムセットに＋100円で選択可能

旬の国産りんごとジンジャー、蜂蜜を合わせた秋味のクラフトレモネード！

ホットはジンジャーの香りがふわっと立ちのぼり、体の芯からじんわり温まります。

甘すぎず、スパイスがほどよく効いた、大人のためのご褒美レモネードとなっています。

たっぷりの国産りんごとレモン、ジンジャー、そして蜂蜜の組み合わせが贅沢な、大人にぴったりのクラフトレモネード！

「クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ（ICE）」と「クラフトアップルジンジャーレモネード（HOT）」は、フレッシュネスバーガーより、2025年9月3日（水）から10月14日（火）までの期間限定で登場します。

