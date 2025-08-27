木村拓哉が自身のInstagramを更新。最新のプライベートショットを公開した。

木村は「昨夜、PARISから帰って来ていた友人に逢いに！」と綴り、エレベーターの中だと思われる場所での写真を公開。前髪を下ろしてメガネをかけ、パープルのシャツを着た木村が、バッグを肩に乗せるようにして持っている姿を下からアングルでとらえている。

木村は続けて「最高の時間をありがとう」と星の絵文字を3つ添えており、木村が主演を務めた映画『グランメゾン・パリ』に関係する人物と過ごしたのではないかと思われる。

なお、メガネは木村がブランドアンバサダーを務める「Ray-Ban（レイバン）」のもの。インパクトが強いシャツは「Supreme（シュプリーム）」のもので、ホラー映画『ドラキュラ』のワンシーンを落とし込んだデザイン。どちらも木村はたびたび着用しており、コーディネートをInstagramで公開している。

