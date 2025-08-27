BABYMONSTER、日常リアリティコンテンツ『BAEMON HOUSE』始動！等身大の魅力満載

BABYMONSTERが、デビュー後初となる日常リアリティコンテンツ『BAEMON HOUSE』のエピソード0をサプライズで公開し、大きな注目を集めている。

【写真】アヒョン、先輩アイドルと“親密ショット”

所属事務所YGエンターテインメントは8月27日、公式ブログを通じて『BAEMON HOUSE EP.0』を公開した。9月5日の初回放送に先駆けて披露された今回の映像では、本編のハイライトを一足先に楽しむことができ、グローバルファンから熱い反応が寄せられている。

（写真＝YGエンターテインメント）

『BAEMON HOUSE』入居前の事前ミーティングで、制作陣が「何でも叶うドリームハウス」と説明すると、メンバーたちはそれぞれの希望を打ち明けた。青々とした自然、アトリエ、ドレスルーム、ゲームセンター、プールといった夢から、ストレートネック防止用の首枕やシリアルでいっぱいの棚といったユニークなリクエストまで自由奔放に語り合う姿が視聴者の笑いを誘った。

（写真＝YGエンターテインメント）

そして、『BAEMON HOUSE』はメンバーたちの“ロマン”をそのまま実現した空間として完成した。ここで1か月間繰り広げられる笑いあふれる日常に加え、屋内外でのアクティビティ、ビーチ旅行、寺院訪問、子犬とのヒーリングタイムなど、多彩なコンテンツが展開される予定だ。

日常リアリティコンテンツらしく、ハプニング満載のエピソードも予告されている。庭の手入れや料理での失敗、ちょっとした言い争いなど、飾らないメンバーの魅力が余すことなく詰まっており、一緒にいるからこそ楽しく幸せになれるBABYMONSTERらしい夏の物語に期待が高まっている。

現在BABYMONSTERは、計20都市・32公演の初ワールドツアー「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR」を開催中。ソウルを皮切りに北米、日本、アジア公演を成功させ、今月30日からはトロント、ローズモント、アトランタ、フォートワース、オークランド、シアトルへと続く2度目の北米ツアーに突入する。さらに、10月10日には2ndミニアルバムでカムバックし、2025年後半も精力的な活動を繰り広げる予定だ。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。