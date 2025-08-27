¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡¢¡ÈÆñ´Ø¹ç³ÊÎ¨¡ÉÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¹ç³Ê¤òÀ¸Êó¹ð¡Ö¥Í¥¿¤è¤ê³Ú¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡Ê38¡Ë¤¬27Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£À¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢À¤³¦°ä»º¸¡Äê¤ÎºÇ¾åµé¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À»²¹Í½ñ¤ò»ý»²¤·¡¢¡Ö1200·ï°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤¬¤³¤³¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤¬¥Æ¥¹¥ÈÈÏ°Ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
Ä«ÆüÆà±û¤«¤é¡ÖÁ´Éô³Ð¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¡ÖÁ´Éô³Ð¤¨¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢50²»¤â¤é¤¨¤¿¤éÀ¤³¦°ä»º¤Ç¤¹¤°ÊÖ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¡£Ä«Æü¤«¤é¡Ö¤Ò¡ª¡×¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ò¡Ä¤Ò¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ê¤ä¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼»î¸³¤ÏÁ´ÌäÏÀ½Ò·Á¼°¤Ç¡Ö1200»ú¤ÎÏÀ½Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¤Î¥Í¥¿¤Ã¤Æ3Ê¬¤Ë¥°¥Ã¤È¤Þ¤È¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï1200»ú¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Í¥¿¤Ï¤è¤ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²óÁÛ¡£24Ç¯ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¡¢4µé¤«¤é¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Þ¤ÇÁ´¼õ¸³¼Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ï¼õ¸³¼ÔÁ´ÂÎ¤Î0¡¦18¡ó¤ÈÆñ´Ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¨¡©¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£