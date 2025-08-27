コスプレイヤーえなこが27日、X（旧ツイッター）を更新。来月発売の写真集について「大変な」報告をした。

えなこは「大変なことが起きた…」と切り出し、「発売前に写真集『エピローグ』が売り切れました…！！」と報告した。そして「9月3日発売なので、予約が間に合わなかった方は書店さんなどで探してみてね！」とつづり、シースルーの透けた生地を左手でめくり上げているショットをアップした。

続くポストでは「また重版されるとは思うのですが…！もし予約再開することがあればお知らせします」と記した。

えなこは22日の更新で「【とっても嬉しいお知らせ】写真集の予約がたくさん入ったおかげで… 『発売前重版』が決定しました(みんな予約してくれてありがと〜！)」と報告していた。

今回の投稿に対し「発売前に売り切れるってことあるんだ」「えええすごい！」「凄い！！大人気だ」「そんな事ある？予約できてよかった」「さすがのえなこ人気」「すご！！！！完売おめでとうございます！！」「売り切れすげー」「また新たな伝説を！」「単純にすごい…」「えっ！？どゆこと」などとさまざまな反響の声が寄せられている。