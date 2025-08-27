とちぎテレビ

７月、チェコで開催された１９歳以下の女子ワールドカップに、白鴎大学女子バスケットボール部から３人が選ばれ、日本は過去最高タイの６位となりました。世界での経験を持ち帰り、さらなる高みを目指します。

白鴎大学女子バスケットボール部は、去年までインカレ２連覇、関東リーグは３連覇中の強豪です。今シーズンは部員１６人、マネージャー６人で、いよいよ９月に関東リーグが開幕します。

７月開かれたＵ１９女子ワールドカップにはチームから３人が選ばれ、全７試合に出場。日本代表は過去最高の６位を上回る「メダル獲得」を目指しましたが、決勝トーナメント準々決勝でカナダに敗れ、順位決定戦の結果６位となりました。

この大舞台に出場した白鴎大の３人のうち、唯一の２年生、東小姫選手は日光市出身。１７７センチ、インサイドで奮闘し世界の舞台で貴重な経験をしました。

（東小姫選手）「インサイドでプレーしたが世界と戦うと厳しい。その分ドライブのスピードでは勝てていたと思う」

この春入学の期待の１年生２人。まずはスピードに絶対的な自信、高知出身の伊藤知里選手。

（伊藤知里選手）「スピードはどの国にも通用した。日頃スピードで評価してもらっているので、磨きかけて大きい相手にも対抗できるように練習していきたい」

もう一人の１年生、埼玉出身の清藤優衣選手。シューターでU１９ワールドカップでは３ポイントシュートを打ち続けました。

（清藤優衣選手）「コーチから『打ち続けろ』と言われ迷わずにやった。３ポイントシュートを決めることがチームへの貢献につながる」

白鴎大学は関東リーグ４連覇、インカレ３連覇をかけて９月６日のリーグ開幕戦に臨みます。

（東小姫選手）「地元に強い大学チームがあるのはすごいこと。新人戦ではチームディフェンスではうまくいったので、磨きをかけてインカレで頑張りたい」