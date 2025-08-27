リクルートが企画、制作する中古車情報メディア「カーセンサー」は、俳優の菜々緒とお笑いトリオ、ロバートの秋山竜次が出演する新CMをテレビ放送する。8月25日からは「カーセンサー×シティーハンター ナナオ」編、9月1日からは「カーセンサー×シティーハンター ナナオ＆ナナエ」編と「カーセンサー×シティーハンター ナナエ心の叫び」編が流れる。

いずれも大人気漫画「シティーハンター」とタイアップした。「カーセンサー」も「シティーハンター」も共に40周年。これを記念して実現した。今月に公開したナナオと秋山の共演CM第1弾に続く。楽曲にはアニメ「シティーハンター」のエンディングで、ストリーミング総再生数が1億階を超えているTM NETWORKの「Get Wild」を採用し、主人公の冴羽獠の愛車が実車として登場するという熱の入れようだ。

東京・新宿を舞台に、菜々緒が依頼人のために「カーセンサー」で理想の中古車を見つけ、楽曲に合わせてネオン街をドライブするのが「ナナオ」編。「ナナオ＆ナナエ」編では、理想の車が見つかった次の瞬間、ナナオが秋山と入れ替わる。「ナナエ心の叫び」編では、入れ替わったと思いきや秋山が新宿の夜景をバックに、「カーセンサー」と「シティーハンター」の40周年を記念したメッセージを伝える。