「MLSはいくつかの欧州リーグより上」「必ずしも移籍する必要はない」欧州名門を渡り歩いた大物指揮官、日本戦を前に興味深い見解
アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェティーノ監督が、メジャーリーグサッカー（MLS）を巡り、独自の見解を示した。韓国メディア『MKスポーツ』などが伝えている。
ポチェティーノ監督は９月の日本戦、韓国戦に向けて22人を招集。クリスチャン・プリシック（ミラン）やティモシー・ウェア（マルセイユ）らが名を連ねたほか、過半数を占める12人がMLS勢であり、カナダのクラブもあるとはいえ、いわゆる国内組だ。
これまでトッテナム、パリ・サンジェルマン、チェルシーと欧州の名門でキャリアを築いてきた53歳のアルゼンチン人指揮官は、今回のメンバー発表に際し、「我々はMLSを評価する必要がある」と主張。次のような考えを示した。
「MLSでプレーする選手たちも代表でプレーする力がある。必ずしもMLSからヨーロッパに移籍する必要はないと思う。MLSはいくつかの欧州リーグよりも競争力がある。ヨーロッパでプレーしているからといって、MLSの選手より上というわけではない。我々はそのような形で選手にアプローチしない」
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）、今夏に参戦したソン・フンミン（ロサンゼルスFC）やトーマス・ミュラー（バンクーバー・ホワイトキャップス）ら、ビッグネーム揃い踏みでも注目を集めるMLSを高く評価しているようだ。
欧州をよく知る名将の発言だけに、非常に興味深い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】22人中12人がMLS勢！日本、韓国と戦うアメリカ代表メンバー
