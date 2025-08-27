8月26日放送の「夫が寝たあとに」に、歌手で作詞家の一青窈が出演。自身が実践する“怒らない”育児について明かし、藤本美貴を驚かせる場面があった。

【映像】一青窈、3人の子供＆夫との家族写真

同番組は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める"ママの本音"を語り尽くす育児家事特化バラエティ。今回は、2015年にギタリストの山口周平と結婚し、現在は9歳の長男、8歳の長女、6歳の次女の3児の母である一青窈がゲスト出演した。

番組内で横澤が「子育て中に『カーッ』となってしまうことはありませんか？」と尋ねると、一青は「カーッとなる時もあるけど、なるべくそれを音楽に昇華したい」と答え、怒りを歌にして伝える子育て法を紹介した。実際に怒りの歌を披露すると、藤本は「すごい！常にライブ」「平和な解決法」と驚きの声をあげた。一青は、子どもに注意する言葉が届かないと感じた時も、「届く言葉はなんだろう」とその場で作詞し、伝えているという。

さらに、番組では一青の子どもたちに「ママに怒られたことは？」とこっそりアンケートを実施。その中で、6歳の次女は「ご飯の時に漫画を読んでいた」と告白した。これに一青は、子どもが「今読みたい」と「食べなきゃいけない」の間で葛藤して泣いてしまった時は、そっと抱きしめて「よく頑張った」「これでみんなで食べられる」と声をかけると語った。

この“怒らない”子育て法に、藤本は思わず「仙人…！」と驚き、横澤も「『食べろ！』じゃないんですね。1回抱きしめるんですね」と感心した。藤本は「まず食卓に本を持ってきた時点で『置いてこい』ってなります」と語り、スタジオに笑いを誘った。