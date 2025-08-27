双子の妊娠を公表しているタレントの中川翔子が、寝るたびに巨大化しているというおなかを披露した。

【映像】目で見てわかる胎動の動画

2023年4月、一般男性との結婚を発表し、2025年5月に、妊娠を報告していた中川。その後、妊娠している子どもが双子であること、性別が男の子であることを明かしていた。

また、日々変化していくおなかの様子をInstagramで発信していて、8月23日の投稿では…。「絵を描いてると、iPadを跳ね返してくる胎動が！」「珍しくキック撮れた！」と明かし、おなかの赤ちゃんが動く様子を動画でアップ。

“寝るたびに巨大化”するおなかを公開

26日の更新では、ワンピース姿でおなかの大きさがわかる最新ショットを披露している。「寝るたびに巨大化してる感じ 下から撮ると面白いです、正面からだとこんなかんじ まじでスイカ入れてるみたいだな。いれてないよ！安静は引き続き。おなか重すぎて張り止め飲むと動悸？心臓が。息切れ？でしんどくて、横になるしかなくて、また寝ちゃう、そして、また夜眠れない。いろんな体のトラブルも、後期あるあるなんだと自分に言い聞かせてたら、しんどいけど楽しくなれてる気がします。貴重な今を…！」

この投稿にファンから「育ってますねぇ〜」「もう少しだね。頑張って」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）