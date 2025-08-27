NTTドコモは、動画配信サービス「Lemino」で、9月17日に開催される「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」の最終公演を独占生配信する。価格は5000円、これに加えシステム手数料330円が必要。

「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」は、今年デビュー10周年を迎えるTWICEの6度目となるワールドツアー。配信では、最終公演となる9月17日の東京公演が独占生配信され、舞台とONCE（TWICEのファン）の境界を感じさせない“360°ステージ”で繰り広げられるパフォーマンスを、立体的に体感できるという。

なお、同配信チケットを購入したLeminoプレミアム会員を対象に、抽選で5人に「TWICEのメンバー全員のサイン入りTシャツ」を進呈するキャンペーン（エントリーが必要）や、これからLeminoプレミアム会員に入会し配信チケットを購入したユーザーにdポイントを1000ポイント進呈するキャンペーンが実施されている。