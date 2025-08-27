◆第７０回京成杯オータムハンデキャップ・Ｇ３（９月６日、中山競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝８月２７日、美浦トレセン

昨年の２着馬タイムトゥヘヴン（牡７歳、美浦・戸田博文厩舎、父ロードカナロア）が、先週に続いて柴田善臣騎手がまたがり、Ｗコースで追い切られた。

イヴニングスター（６歳１勝クラス）を追走して直線で仕掛けられると僚馬を突き放した。鞍上は「先週は緩いかなと思ったが、今日はいい感じ。来週やってちょうど仕上がると思う」と先週からの上積みを感じ取る。

左肩の負傷により昨年１２月から戦列を離れているＪＲＡ最年長ジョッキーは、自身の状態について「感覚的に違和感はない。肩は上がるし、休む前より体の調子はいいくらい。半年間、負荷をかけちゃいけなかったし、リハビリはつらかったけど、諦めなくて良かった。楽しく馬に乗れているし、競馬も楽しくできればいいね」と笑顔。京成杯ＡＨでコンビを組む相棒には「昨年は時計が速いわりに速い脚を使ってくれたし、右回りの中山は合う。馬を信じて乗って、（馬に）頑張ってもらえれば」と期待をかけた。

長いリハビリを経たベテランが秋の中山開幕週でターフに戻ってくる。