【2025年10月から】後期高齢者の医療費「1割→2割」負担の本格実施へ！「自分も対象？」判断する“年金収入のボーダーライン”も詳しく解説

2025年10月で「負担増は月3000円まで」の配慮措置が終了！ 影響は？

後期高齢者医療制度に加入する75歳以上の人の窓口負担は原則1割ですが、3割を負担する「現役並み所得者」に加えて、2022年10月からは2割負担となる「一定以上の所得がある人」という区分が新設されました。

これまでは「配慮措置」が取られていましたが、2025年10月に終了となります。これによって、本格的な2割負担が始まるのです。

配慮措置とは、「1割負担から2割負担になったときの負担増加額が月に3000円までに抑えられる仕組み」のことをいいます。

例えば、医療費が月5万円かかる人の自己負担額は1割負担で5000円、2割負担で1万円です。本来であれば5000円の負担増となるところ、現在は配慮措置が適用されることで、負担増は3000円に抑えられます。つまり1万円負担すべきところ、8000円の負担で済むのです。

2025年10月からはこの措置がなくなるため、1万円満額の支払いが必要となり、2000円の負担増となってしまいます。

ただし、例えば、月の医療費が2万円の場合では、負担額の増加は1割の2000円から2割の4000円と2000円だったため、3000円までに抑えるという配慮措置はそもそも適用されていません。

つまり、そもそも2割負担ではない人や月の医療費が3万円以下の人は、10月からの配慮措置終了の影響を受けないのです。



2割負担になる人の基準は？ 一般的な年金受給者は対象外のケースが多い

2022年10月から、次の2つの条件をどちらも満たす場合に「一定以上の所得がある」と判定され、窓口負担が2割となっています。

●住民税の課税所得が28万円を超えている

●年金収入とそのほかの所得を合算した金額が、単身世帯で200万円以上、夫婦世帯で320万円以上である

後期高齢者医療の被保険者全体のうち、約20％が該当するといわれています。日本年金機構によると、平均的な年収で40年就業した夫と専業主婦の妻の夫婦がもらう年金額の合計は約279万円（夫約196万円、妻83万円）です。

一般的な年金額であれば、夫婦合計で320万円を超えていないので、「一定以上の所得がある」とは判定されません。

一方、夫婦ともに厚生年金を受け取っている世帯や、夫の現役時代の収入が高く年金額も大きい場合は、年金だけで320万円を超えることがあり、2割負担の対象となる可能性があります。

とはいえ、この基準は2022年10月から採用されているもので、2025年10月から急に変わるものではありません。現在75歳以上で1割負担が適用されているのであれば、10月から影響を受けることはないでしょう。



一時的な収入で“その年だけ”2割（または3割）になることも

注意が必要なのは、不動産の売却益や株式の譲渡益・配当などにより、その年だけ所得が大きく増える場合です。こうした一時的な収入によって所得合計が基準を超えると、翌年度に限って2割、場合によっては3割負担となることもあります。

なお、負担割合の変更が行われるのは毎年8月1日です。2025年8月1日から2026年7月31日までの負担割合は、2024年の収入をもとに計算されます。臨時収入があった次の年の8月から負担割合が増える可能性があることは知っておきましょう。



10月からは一部の人の医療費負担が増える

2025年10月から、後期高齢者医療制度の2割負担者に対する配慮措置が終了し、一部の人の医療費負担が増えてしまいます。例えば、毎月5万円の医療を受けている人の自己負担は8000円から1万円に増えてしまうのです。

とはいえ、全ての人が負担増となるわけではありません。8月以降も1割（または3割負担）の人や、2割負担でも医療費の支払いが少ない人は10月以降も変わりません。

こういったニュースがあったときは、自分や家族が対象となるのか冷静に考えることが大切です。



