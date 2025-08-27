【ラプンツェルとねこ】お腹が大きくなっている!? ラプンツェルの秘密を知った魔女
マイペースなねこが物語に登場したら、あっという間にゆるっとした展開に!?
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話に、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで物語は新たな展開になっていきます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『みっけ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆ラプンツェルとねこ
■◆元となったむかしばなし
ラプンツェル
むかしあるところに高い塔に住む髪の長いラプンツェルという女の子がいました。
ラプンツェルは魔法使いによって、塔に閉じ込められていたのですが、その暮らしが当たり前だと思っていたので疑問に思ったことはありませんでした。
ある日、一人の王子が偶然その塔に現れます。二人は次第に仲良くなっていき、恋人同士になりました。しかし、そのことが魔法使いの逆鱗に触れてしまい、ラプンツェルは長い髪を切られて塔から追い出され、王子はラプンツェルに会えなくなったショックから失明してしまいます。数年後、二人は森で再会し、喜んだラプンツェルの涙によって王子は再び目が見えるようになりました。王子はラプンツェルをお城へと連れて帰り、幸せに暮らしました。
著＝ぱんだにあ／『みっけ！ねこむかしばなし』