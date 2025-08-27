＜妄想上等！＞夢が膨らむ？自宅の窓から見えるとうれしい景色、教えてください
窓から見える景色は、毎日変わることはないもの。変わらないからこそ安定感や安心感が得られるなんてこともありますよね。しかしたまには夢見たい。そのような思いがこめられているのかどうかわかりませんが、みんなで盛り上がれそうなお題が寄せられました。
『自宅の窓から見えたらうれしい景色は？』
妄想上等、夢が膨らむこのお題。さあ、みなさんも一緒に家のどこかにある窓を想像してみてください。その窓からどのような景色が見えたら心躍りますか、うれしいですか？
『なんでもいいのなら、花火かな』
『私も花火がうれしい。自宅から見られるなんて最高！』
さまざまな声が寄せられるなか、「いいねぇ〜」と思わず唸ってしまいそうになったのは「花火」。窓からでもいいし、ベランダやテラスに出ると花火が見えるなんて最高だと思いませんか。空調の効いたお部屋から、冷たいドリンクとおつまみを片手に窓へ視線を向ければ美しい大輪の花（花火）が咲いている。憧れのシチュエーションです。
日本人なら「富士山」でしょ！
『富士山は憧れるね』
世界に誇る雄大な山・富士山。さまざまな芸術作品にも取り上げられているし、毎年多くの登山客が足を運ぶ魅力的な山。その富士山が窓から美しく見えるとなれば、かなり心が踊るのではないでしょうか。なかには実際に自宅の窓から富士山が見えるといった声も寄せられていました。うらやましい〜。今回ばかりはどうぞマウントを取ってもらって構いませんよ〜（笑）。
山とくれば「海」も
『潮風で家が錆びるとか傷むとかはさておき、窓から海が見える暮らしは憧れる』
『青い海、青い空！ ザザーって波の音も聴こえたら最高！』
人は雄大な自然に、なぜこれほどまでに心惹かれるのでしょう。富士山と同じくらい目立っていたのは「海」。できれば、どこまでも続くエメラルドグリーンや真っ青な海がいいですよね〜。昼はきらめく水面に酔いしれ、夜は静かな波の音に心安らげる。最高のなかの最高ではありませんか。おもしろかったのは、ママたちみんな、「実際は大変だよね」と海の近くに住むことへの苦労に苦笑いしていたこと。いいのです、今回はあくまでも希望・願望・妄想ですから。
景色とはちょっと違うけれど…動物たち集まれ〜
『寝室の天井がガラスになっていて、星とかシマエナガとか桜とかが見られたら最高だね』
『景色っていうか、小鳥がくるといいなぁ』
『流氷とアザラシ。あとシロクマも』
『猫の集会』
景色とは少し異なるのかもしれませんが、大好きな動物を眺められる窓といった声もいくつか寄せられていました。なんて癒やしの景色なのでしょう。想像するだけで心がホワッと暖かくなるような気持ちになりました。筆者は猫が好きなので、猫の集会を眺められる窓があれば、毎夜毎夜、夜ふかし必須案件になりそうです。好きな動物を思うがまま眺められる景色となると、動物以外に見える風景もかなり美しいものになるのではないでしょうか。
あえての「庭」。でもただの庭ではない
『おばあちゃんちみたいな緑と花でいっぱいの庭かな』
『季節の花々が咲く手入れされた庭。キレイなお庭は憧れるなあ』
窓の外に見える景色は「庭」。しかしそんじょそこらにあるような庭ではなく、季節感をたっぷり感じられて、何時間でも眺めていられるような美しい庭。思い出のなかにある、おばあちゃんが大切に育てていた木や草花がたくさんある庭。まるで日本庭園のようなお庭などもいいですよね。「庭」を選択したママたちからは、自分では決して作れない・管理できないからこそといった声が目立ちました。そのお気持ち、わかるような気がします。実際窓の外にそれだけの庭を用意するとなると、維持費やらなにやら大変ですものね……。
あなただけの窓から見える景色を教えて！
妄想・想像・願望に加え、実際に窓から見える景色まで。ママたちからはさまざまな“自宅の窓から見えたらうれしい景色”が寄せられました。なかには日替わりで景色が変わるといいのになんて声もあって、思わず「それな！」と大きく頷いてしまいそうにもなります。あなただけの窓から見える景色。みなさんはどのような景色を思い描きますか？ よかったら教えてくださいね。