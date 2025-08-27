【ミッシングリンク C-10 ウルトラマグナス】 9月5日より予約開始

タカラトミーは、アクションフィギュア「ミッシングリンク C-10 ウルトラマグナス」を9月5日より予約受付を開始する。

本商品は「トランスフォーマー2010」などに登場したシティーコマンダー「ウルトラマグナス」を「ミッシングリンク」シリーズで立体化したもの。

「ミッシングリンク」シリーズはあの時代に存在したかもしれない仮想復刻版で、当時の意匠を継承しつつ、可動やギミックを追加して立体化される。

(C) TOMY