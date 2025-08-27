【トランスフォーマー】シティーコマンダー「ウルトラマグナス」が「ミッシングリンク」シリーズで立体化。9月5日より予約開始
【ミッシングリンク C-10 ウルトラマグナス】 9月5日より予約開始
タカラトミーは、アクションフィギュア「ミッシングリンク C-10 ウルトラマグナス」を9月5日より予約受付を開始する。
本商品は「トランスフォーマー2010」などに登場したシティーコマンダー「ウルトラマグナス」を「ミッシングリンク」シリーズで立体化したもの。
「ミッシングリンク」シリーズはあの時代に存在したかもしれない仮想復刻版で、当時の意匠を継承しつつ、可動やギミックを追加して立体化される。
MISSINGLINK- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) August 27, 2025
あの時代に存在したかもしれない仮想復刻版「ミッシングリンク」に「ウルトラマグナス」が登場！
<2025年9月5日（金）より予約開始！>
■ミッシングリンク C-10 ウルトラマグナス… pic.twitter.com/m6BOzf7cmf
