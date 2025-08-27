¡ÖÄ¹À¸¤¤Ï¡¢¤¹¤ë¤â¤ó¤À¤Í¤§¡Á¡×18ºÐ¤«¤é¥«¥Õ¥§¤Î´ÇÈÄÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°ÌÓÇ¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¡È¤Ë¤ã¡¼¡É¤È¹ç¤¤¤Î¼ê¡¢°¦¤µ¤ì¤¿2Ç¯3¥«·î¤ÈºÇ¸å¤ÎÊú¤Ã¤³
¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖPARK¡Ê¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×¤Ï¾¼ÏÂ¤Îº¢¡¢²£¿Ü²ì¤ÎÄÉÉÍ¤Ç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡É¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃëÆÝ¤ß²ÄÇ½¤Ê¥«¥Õ¥§¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª·Þ¤¨½éÆü¤«¤éÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¡È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß´¶¤«¤é¡Ö¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿
¤ªÅ¹¤Ç2Ç¯3¥«·î´Ö¡¢´ÇÈÄÇ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤À¡£2022Ç¯7·î21Æü¡¢¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é21Ç¯3¥«·î¤Î¥Ë¥ã¥óÀ¸¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
Àè½»Ç¤ÈÆ±¤¸¡È»°ÌÓÇ¡É¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ä
2001Ç¯4·î¡¢È¾Ç¯Á°¤ËÀè½»Ç¤òË´¤¯¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬Â¿Æ¬»ô¤¤¤ò´õË¾¤·¤¿¤¿¤á¡¢2É¤¤Î»°ÌÓÇ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢½Ã°å»Õ¤Î¾Ò²ð¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿»Ò¤À¡£
¡Ö¿ôÉ¤¤¤¤¿Ãæ¤«¤é¡¢Â©»Ò¤¬Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Àè½»Ç¤ÈÆ±¤¸»°ÌÓÇ¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×
Åö»þ¡¢¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤ÏÎ¥Æý¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª·Þ¤¨½éÆü¤«¤éÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Í¤§¤Í¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¡£1ÆüÁ°¤Ë·Þ¤¨¤¿Æ±µïÇ¡Ê»°ÌÓÇ¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥¹¥¯¥¹¥¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É´è¸Ç¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÄÞÀÚ¤ê¤Î»þ¤Ë¤Ï¥·¥ã¡¼¡£´é¤ÏÀö¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤â¤·¤Ê¤¤»Ò¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
18ºÐ¤Ç¤ªÅ¹¤Î¡È´ÇÈÄÇ¡É¤Ë½¢Ç¤¡ª
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÄêÇ¯Âà¿¦¤«¤é1Ç¯¸å¤Î2020Ç¯¡¢¥«¥Õ¥§¡ÖPARK¡×¤ò³«¶È¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢¥Ù¥Ã¥¿¥ê´Å¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ä¿Í¸«ÃÎ¤ê¤·¤Ê¤¤À³Ê¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Î´ÇÈÄÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£
Åö»þ¡¢¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ï18ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¡¢¸·¤·¤¤¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ö¡¢¾·¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Í¤§¤Í¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÇ¥«¥Õ¥§¤ÎÇ¤è¤ê¿¨¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¡¢¶á½ê¤Î¾®³ØÀ¸¤¬ËèÆüÍè¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¾®³ØÀ¸¤«¤é¤ª¾®¸¯¤¤¤ÇÇã¤Ã¤¿ÇÍÑË¹»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿Í²û¤Ã¤³¤¤¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡£À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Éï¤Ç¤é¤ì¤¿¤ê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤Ã¤±¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
±Ä¶ÈÃæ¤Ë¤ªÃë¿²¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ê¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë´Ö¤Ï¶ËÎÏ¡¢ÀÜµÒ¤·¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÇÍÑ¥Ï¥¦¥¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤ÏÌ²µ¤¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÅ¹¤Î¥Û¡¼¥ë¤ËµïÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÅ¹¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»þ¤Ë¤ÏºÇÁ°Îó¤ò¿Ø¼è¤ê¡¢¡Ö¤Ë¤ã¡¼¡×¤È¹ç¤¤¤Î¼ê¡£¥é¥¤¥Ö¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ö²È¤Ç¤ªÎ±¼éÈÖ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤È¤è¤À¤ì¤ò¿â¤é¤·¤Æ¥¹¥ê¥¹¥ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Ç¿§¡¹¤ÊÊý¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤Æ¡Ä(¾Ð)¤Ç¤â¡¢¤ªÎ±¼éÈÖ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤è¤ê¡¢³è¤³è¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤¡È´ÇÈÄÇÀ¸³è¡É¤Î¤¿¤á¤ÎÇÛÎ¸¤È¹©É×
¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤¬´ÇÈÄÇ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤ªÅ¹¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£²ø²æ¤ä¹üÀÞ¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Å¹Æâ¤Î´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤·¤â¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¡¢¶á½ê¤ÎÊý¤Ë¤ªÅ¹¤Î¸°¤òÍÂ¤±¡¢ÂÐ±þ¤òÍê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤¬Ä¹´üµÙ¶È¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤ØÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ä²ð¸î¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥·¥Ë¥¢´ü¤È¥Ï¥¤¥·¥Ë¥¢´ü¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥±¥¢¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ï20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢Á°Â¤ËÇº½¤¬¤Ä¤¯¤ÈºÂ¤ê¤³¤ó¤ÇÁÆÁê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¡¼¥Ä¤ò¹¤á¤ËÉß¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê¥±¥¢¤â¤¢¤ê¡¢¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤ÏÉÂµ¤ÃÎ¤é¤º¤Ç¡¢21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
21ºÐ¤Ç´ÇÈÄÇ¤ò°úÂà¡Ä3¥«·î¸å¤ËÆú¤Î¶¶¤Ø
¤À¤¬¡¢21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿2022Ç¯4·îº¢¤«¤é¡¢¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤ÏÂÎÄ´¤ËÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤Î´ÇÈÄÇ°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¼«Âð¤Ç¤Ï¡¢1ÆüÃÖ¤¤ËÅÀÅ©¡£¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥×¥ê¤âÍ¿¤¨¤¿¡£
¡Ö6¾ö¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥·¡¼¥Ä¤òÉß¤¤Ä¤á¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÌ¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÇÈÄÇ¤ò°úÂà¤·¤Æ3¥«·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿2022Ç¯7·î21Æü¡£¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ë3»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¿©»ö¤â¥È¥¤¥ì¤âÉáÄÌ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î¸¡¿Ç¤Ç¤â°Û¾ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¡¢»ä¤ÏÎÙ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤Í¤§¤Í¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯º£Ìë¡¢ÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¾å¤²¤ë¤È¡¢·Ú¤¯áÛÚ»¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥Ã¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢Êú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤½¤Ã¤ÈÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢º£¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¾¤ÎÇ¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ç¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¡×¤òÌþ¤¹Æü¡¹
¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤ÎÁòµ·Æü¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤ªÅ¹¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë²Î¤Ç¸«Á÷¤ê¡¢¤ª¹ü¾å¤²¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢25Ì¾¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áòµ·¤Ë»²Îó¤·¡¢60¸Ä°Ê¾å¤Î²ÖÂ«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ä¤ªÅ¹¤Î¼þÇ¯µÇ°¤¬²â¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ªÅ¹¤Ë¤Ïº£¤â¡Ö¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ÏÆø¤ä¤«¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£
¸å²ù¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Àè½»Ç¤¿¤Á¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤Í¤§¤Í¤Î»þ¤ÏÌÂ¤¤¤äÉÔ°Â¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤´Ç¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ïº£¡¢½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô»þ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÇ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¤ê¡¢·î1¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·»ËåÇ¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤Î½ý¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë°¦Ç¤ò¼º¤¦Èá¤·¤ß¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤·¡¢Ç¯ÎðÅª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»Ò¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡×
ÍÑ°Õ¤·¤¿¥ª¥à¥Ä¤â·ë¶É¡¢¿ôËç»È¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¿Æ¹§¹Ô¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤¦°¦¤ò°î¤¹¡£
¡Ö¤Í¤§¤Í¤ÏÆ±µïÇ¤¬¤¤¤¿»þ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤òÆÈÀê¤Ç¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÄ¹À¸¤¤Ï¡¢¤¹¤ë¤â¤ó¤À¤Í¤§¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£»ä¤â¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤À¤Ã¤¿¡¢¤Í¤§¤Í¤Á¤ã¤ó¡£Å·¹ñ¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ê°¦´áÆ°Êª»ôÍÜ´ÉÍý»Î¡¦¸ÅÀî Í¡¹á¡Ë