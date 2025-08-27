“155cm46kg”人気インフルエンサーひよん、ヘルシー手作り朝食公開「モチベ上がる」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】人気インフルエンサーのひよんが8月26日、自身のInstagramを更新。手作りの朝食メニューを公開し、反響が寄せられている。
【写真】ひよん「太らなくなった」朝食メニュー
ひよんは「食事vlog」として、「155cm46kg 太らなくなったひよんの最近の1日の食事」とテロップをつけて1日の食事を動画で公開。「朝ご飯はフルーツヨーグルトボウル」とフルーツや穀物、はちみつなどをトッピングした栄養バランスを考えたメニューについて説明するとともに、朝食作りの様子を披露した。実際に食べる様子も映しており「朝からたっぷりの栄養でエネルギーチャージ」「美味しい」とテロップで紹介している。
この投稿に、ファンからは「栄養バランス完璧」「モチベ上がる」「ヘルシーで美味しそう」「朝から健康的」「食事管理すごい」「参考になります」といった声が上がっている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設し、「9kg痩せたダイエット術」を伝授した動画が400万回近く再生されるなど、自身の経験を活かした美容法やメイク動画が大きな話題に。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ひよん「太らなくなった」朝食メニュー
◆ひよん、栄養たっぷりの朝食作りを紹介
ひよんは「食事vlog」として、「155cm46kg 太らなくなったひよんの最近の1日の食事」とテロップをつけて1日の食事を動画で公開。「朝ご飯はフルーツヨーグルトボウル」とフルーツや穀物、はちみつなどをトッピングした栄養バランスを考えたメニューについて説明するとともに、朝食作りの様子を披露した。実際に食べる様子も映しており「朝からたっぷりの栄養でエネルギーチャージ」「美味しい」とテロップで紹介している。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設し、「9kg痩せたダイエット術」を伝授した動画が400万回近く再生されるなど、自身の経験を活かした美容法やメイク動画が大きな話題に。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】