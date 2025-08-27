タイの首都バンコクのスラム街で生まれたオーケストラによる演奏会が１０月、都内や大阪などで開かれる。

来日するのは中学生や高校生で、企画したＮＰＯの関係者は「偏見や差別の中で育ちながらも、音楽を通じて自らの道を切り開く姿をみてほしい」と話す。

バンコク最大級のスラム街・クロントイ地区を拠点とする「イマヌエルオーケストラ」は、ノルウェーの宣教師が２０００年に同地区の教会で開いた無料の音楽教室がきっかけで生まれた。現在は小学生から大学生の約６０人が参加する。

バンコク在住で公演を企画するＮＰＯ理事長の加古川成子さん（６８）は１７年１１月、子供たちがプロの演奏家とベートーベンの「交響曲第５番『運命』」を共演する姿をみて感動し、支援を始めた。

同地区は、普通なら子供たちが一生楽器に触れることもないであろう貧しい地区だ。だが、東日本大震災直後には住民らが義援金を集めて日本に贈ったという。それを知った加古川さんは「恩返しに」と日本公演を企画。クラウドファンディングで渡航費を募り、２３年１０月に実現にこぎつけた。

２回目となる今回は、東京交響楽団の有志らと共演する。同楽団のメンバーがタイを訪れて演奏指導も行っており、子供たちは今回の公演に向け、日々練習を重ねているという。

公演の問い合わせはＮＰＯ法人シャイン・フォー・ユー（st.shineforyou.npo@gmail.com）へ。