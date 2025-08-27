FRUITS ZIPPER早瀬ノエル、幼少期写真のネットミームに優しく注意「面白いことはいいけど…」
【モデルプレス＝2025/08/27】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが8月26日、歌手のあのがパーソナリティを務めるラジオ番組「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜3時〜）に出演。自身の写真がネットミーム化していることについて言及した。
早瀬は5月27日、X（旧Twitter）に自身の幼少期の写真をポスト。芝生の上で先を促すような手のポーズをした1枚がネットミーム化し、話題となっていた。「ドイツのおばあちゃん家の庭」で撮影したこの写真は、「とうとうマッチングアプリの広告にオマージュされちゃって…」と少女を鳥に置き換え、SNSでバズった文言を添えた広告があったと報告。そのネット広告をTikTokで見かけた際には「え、待って！ちょっと気持ち悪いかも」と感じたと振り返った。
「一応元は幼女だから、あまり好き勝手言わせるのも…ちょっと違反してそうな感じがするから気をつけてほしい」と優しく語り、「面白いことはいいけど、キモいことだけはやめてください。キモいのは禁止で」と念を押していた。（modelpress編集部）
