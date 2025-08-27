「シャッフルアイランド」ののこ、韓国でのビキニ姿披露「早朝からジムして、モーニングしてプール」
【モデルプレス＝2025/08/27】ABEMAのオリジナル恋愛番組「シャッフルアイランド Season4」に出演していたピラティスインストラクターの高橋野乃子（ののこ）が26日、自身のInstagramを更新。韓国旅行でのビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人インストラクター、驚きの美スタイル
ののこは「早朝からジムして、モーニングしてプール」と韓国での充実した1日を報告。ピンクのビキニ姿でプールに浸かる動画を投稿し、「このプールに入りたくて選んだ」とプール目当てで選んだホテルでアクティブに過ごしたことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「手も脚も長すぎる」「アクティブで素敵」「充実してる」「プール素敵」「楽しそう」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人インストラクター、驚きの美スタイル
◆ののこ、韓国旅行でビキニ姿公開
ののこは「早朝からジムして、モーニングしてプール」と韓国での充実した1日を報告。ピンクのビキニ姿でプールに浸かる動画を投稿し、「このプールに入りたくて選んだ」とプール目当てで選んだホテルでアクティブに過ごしたことを明かしている。
◆「シャッフルアイランド 」
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】