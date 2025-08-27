柏木由紀、ノースリドレスで美肌＆デコルテ輝く「赤が似合う」「眩しい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/27】元AKB48の柏木由紀が26日、自身のInstagramを更新。ディズニー映画のイベントに登壇した際の衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】柏木由紀、ほっそり二の腕スラリ
柏木は「9／5（金）公開のディズニー映画『シャッフル・フライデー』ジャパンプレミアイベントに登壇させていただきました」と報告。映画について「3世代4人の女性が入れ替わってしまったことで巻き起こるたくさんの騒動や、初めて知るそれぞれの気持ち、家族愛に溢れた作品です」と紹介し、「大好きな映画の一つになりました」と感想を明かした。写真には、ノースリーブの赤いドレスを着て、美しいデコルテと素肌を披露した姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「赤が似合う」「眩しい」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「大人っぽいね」「映画見に行きます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
