「2時間サボる」「無断で退勤」中途社員の行動を、ついに告発【ママリ】

カモちも(@kamochimoq)さんの会社に、自分勝手な中途社員・Tさんが入社。カモちもさんは簡単な書類作成を指示しますが、Tさんが提出したのは先輩社員の書類の丸写しです。現場に配属後、今度は無断で姿を消してしまい…。あまりにひどい勤務態度に、ついに上司が警告を出します。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『やっかいな中途社員』をどうぞごらんください。

©kamochimoq

©kamochimoq

©kamochimoq

©kamochimoq

勝手に早上がりしていた中途社員

中途採用で入社してきたTさん。真面目で人当たりが良さそうな見た目とは裏腹に、常識が通用しないことがしばしば…。どうやら、先輩社員が指示した内容を自分勝手に解釈し、行動してしまう節があるようです。



最初は、デスク仕事を覚えてもらおうと教育しますが簡単な書類作成ができません。そこで、まずは現場の仕事を覚えてもらおうと配属し直すことに。すると、現場になった途端、Tさんの自分勝手な行動はエスカレートしたのです。



ある日突然、業務時間中に姿を消したTさん。電話にも出ず、勤怠をチェックしたところ、勝手に早上がりしていたことが判明したのです。翌日、現場責任者がTさんへ理由を聞きます…。

もしかして、事前に言い訳を用意していた？

©kamochimoq

©kamochimoq

©kamochimoq

©kamochimoq

Tさんへ、早上がりした理由を問いただしたところ、デスクへのヘルプは「勘違いだった」、早退したのは通院のためだといいます。そして、申し出た相手は覚えていないとのこと…。もしかしたら、Tさんは問いただされることを事前に予測し、回答を用意していたのかもしれません。



Tさんの堂々とした受け答えにあきれるカモちもさん。さらに「人が多かったから帰っても大丈夫」と勝手に帰る思考も理解に苦しみます。

中途社員の傍若無人、ついに課長に告発することに

©kamochimoq

©kamochimoq

©kamochimoq

©kamochimoq

度重なる問題行為を平然と続けていたTさん。カモちもさんを始め、まわりの社員たちは身勝手なTさんに振り回されます。そんな中、課長からTさんの勤務態度について聞かれました。これは、絶好のチャンスですね。

課長の強い警告で状況は改善

©kamochimoq

©kamochimoq

その後、課長はTさんへ警告を出します。会社としては前代未聞となる「基本給を下回るかもしれない」ということを伝え、さらに無責任な勤務態度により「契約社員に変更すること」を提案したのです。この警告にはTさんも危機を感じた様子。その後、勝手に早退することはなくなり、真面目に働くようになりました。



まわりへの迷惑を考えずに、さらには社会人として働くうえでのルールを無視し続けていたTさん。このような勤務態度では、信用されないのも当然です。そして結局は、自分で自分の首を絞めることとなってしまいました…。自分勝手な行動は、自分に返ってくるものですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）