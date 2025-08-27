ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¦ÌÚ²¼Íõ¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡ÖÊÙ¶¯¤È¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¯¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/27¡ÛÇµÌÚºä46¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡ÊÄÌ¾Î¡§ËÍÀÄ¡Ë¤ÎÌÚ²¼Íõ¤¬¡¢2025Ç¯9·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯8·î27Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÌÚ²¼Íõ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤«¤é³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢2025Ç¯9·îËö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡ØËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡Ù¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖµÞ¤ÊÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬²¿Â´¤´Íý²ò¤ÎÄø¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÚ²¼¤â¡Ö»ä¡¢ÌÚ²¼Íõ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤áËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤ÊÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤Ï2Ç¯È¾Á°¤ËËÍÀÄ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢Ì´¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤È¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¯¡¢¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¼¡¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë»ä¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾Ð´é¤ÇÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ2023Ç¯6·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Ï¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ¶õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚ²¼¤Ï¡¢2009Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤¤¤Ä¤â¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚ²¼Íõ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤«¤é³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê
¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢2025Ç¯9·îËö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤Î³èÆ°¤ò
µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÞ¤ÊÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬²¿Â´¤´Íý²ò¤ÎÄø¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÌÚ²¼Íõ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
»ä¡¢ÌÚ²¼Íõ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤áËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÞ¤ÊÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï2Ç¯È¾Á°¤ËËÍÀÄ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢Ì´¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÙ¶¯¤È¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¯¡¢¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë»ä¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¾Ð´é¤ÇÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
