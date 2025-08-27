「TGC北九州2025」⽣⾒愛瑠・梶原叶渚・MON7Aら第4弾追加出演者解禁
【モデルプレス＝2025/08/27】「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（TGC 北九州 2025）が、10月11日に西日本総合展示場新館にて開催。この度、出演者第4弾が解禁された。
【写真】生見愛瑠、美肌際立つ純白ワンピ
ファッション誌「CanCam』専属の⼈気モデルで、映画初出演・ヒロイン役初挑戦となった『モエカレはオレンジ⾊』では「第46回 ⽇本アカデミー賞」新⼈俳優賞を受賞、そして、2024年に放送されたドラマ『くるり〜誰が私と恋をした？〜』ではGP帯連続ドラマ単独初主演を務め、現在ヒット上映中の映画、劇場版『TOKYO MER〜⾛る緊急救命室〜南海ミッション』での熱演が話題を呼ぶなど、俳優としても躍進する“めるる”こと⽣⾒愛瑠がゲストモデルに追加決定。
さらに、8⽉22⽇より上映中の映画『隣のステラ』に出演する⽥鍋梨々花、6⽉20⽇より上映中の映画『君がトクベツ』をはじめ、2025年に⼊り、既に7作品以上のドラマ・映画に出演する星乃夢奈（TGC北九州初登場）ら、話題作への出演が続く注⽬の若⼿俳優2人に加えて、TikTokフォロワー数1000万⼈超えを誇る景井ひな、俳優、タレントとマルチに活躍し、モデルとしても、2783人もの応募の中から「ミスセブンティーン2025」のファイナリストに選出されている梶原叶渚（TGC北九州初登場）が出演する。
ゲストには、⾝⻑185cmのスタイルで、「メンズノンノモデルオーディション2024」にて約2000通の応募の中から準グランプリを受賞。俳優としても、芸能活動を本格スタートしてからわずか半年で、現在放送中のドラマ 『恋愛禁⽌』のメインキャストに抜擢されるなど、今後の活躍に注⽬が集まる⽯川愛⼤が登場。また、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今⽇、好きになりました。』出演をきっかけに、TikTokフォロワー数が瞬く間に100万⼈を突破するなど⼈気急上昇中で、動画の撮り⽅やスタイルを真似た「＃もんた界隈」はZ世代の間でトレンドとなり、8⽉7⽇には、オリジナル楽曲『おやすみTaxi』をリリースした現役⾼校⽣アーティスト・MON7Aら、TGC北九州初登場となる2人の出演も発表された。（modelpress編集部）
イベント名称：TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：TGC北九州2025）
開催⽇時：2025年10⽉11⽇（⼟） 開場12：30 開演14：00 終演18：30（予定）
会場：⻄⽇本総合展⽰場新館（〒802-0001 福岡県北九州市⼩倉北区浅野3-8-1）
ゲストモデル：嵐莉菜、池⽥美優、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、川⼝ゆりな、河村ここあ、菊池⽇菜⼦、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、⽥鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、⽣⾒愛瑠、希空、⼟⽅エミリ、星乃夢奈、MINAMI、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか 他※50⾳順
モデル：阿部桜々、有坂⼼花、⽯川翔鈴、⼩國舞⽻、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、⾕⽥ラナ、中川紅葉、福⼭絢⽔、みりちゃむ 他 ※50⾳順
ゲスト：⽯川愛⼤、今井暖⼤、午前0時のプリンセス、⼩宮璃央、高松アロハ（超特急／※「高」は正式には「はしごだか」）、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、樋⼝幸平、⽇向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと（BUDDiiS）、杢代和⼈（原因は自分にある。）、MON7A、⼭中柔太朗（M!LK）、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50⾳順
メインアーティスト：DXTEEN、FRUITS ZIPPER、マルシィ、WILD BLUE 他 ※50⾳順
MC：ウエンツ瑛⼠、宇垣美⾥ 他 ※50⾳順
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他
【Not Sponsored 記事】
【写真】生見愛瑠、美肌際立つ純白ワンピ
◆生見愛瑠ら「TGC 北九州」出演者第4弾解禁
ファッション誌「CanCam』専属の⼈気モデルで、映画初出演・ヒロイン役初挑戦となった『モエカレはオレンジ⾊』では「第46回 ⽇本アカデミー賞」新⼈俳優賞を受賞、そして、2024年に放送されたドラマ『くるり〜誰が私と恋をした？〜』ではGP帯連続ドラマ単独初主演を務め、現在ヒット上映中の映画、劇場版『TOKYO MER〜⾛る緊急救命室〜南海ミッション』での熱演が話題を呼ぶなど、俳優としても躍進する“めるる”こと⽣⾒愛瑠がゲストモデルに追加決定。
ゲストには、⾝⻑185cmのスタイルで、「メンズノンノモデルオーディション2024」にて約2000通の応募の中から準グランプリを受賞。俳優としても、芸能活動を本格スタートしてからわずか半年で、現在放送中のドラマ 『恋愛禁⽌』のメインキャストに抜擢されるなど、今後の活躍に注⽬が集まる⽯川愛⼤が登場。また、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今⽇、好きになりました。』出演をきっかけに、TikTokフォロワー数が瞬く間に100万⼈を突破するなど⼈気急上昇中で、動画の撮り⽅やスタイルを真似た「＃もんた界隈」はZ世代の間でトレンドとなり、8⽉7⽇には、オリジナル楽曲『おやすみTaxi』をリリースした現役⾼校⽣アーティスト・MON7Aら、TGC北九州初登場となる2人の出演も発表された。（modelpress編集部）
◆「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」開催概要
イベント名称：TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：TGC北九州2025）
開催⽇時：2025年10⽉11⽇（⼟） 開場12：30 開演14：00 終演18：30（予定）
会場：⻄⽇本総合展⽰場新館（〒802-0001 福岡県北九州市⼩倉北区浅野3-8-1）
ゲストモデル：嵐莉菜、池⽥美優、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、川⼝ゆりな、河村ここあ、菊池⽇菜⼦、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、⽥鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、⽣⾒愛瑠、希空、⼟⽅エミリ、星乃夢奈、MINAMI、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか 他※50⾳順
モデル：阿部桜々、有坂⼼花、⽯川翔鈴、⼩國舞⽻、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、⾕⽥ラナ、中川紅葉、福⼭絢⽔、みりちゃむ 他 ※50⾳順
ゲスト：⽯川愛⼤、今井暖⼤、午前0時のプリンセス、⼩宮璃央、高松アロハ（超特急／※「高」は正式には「はしごだか」）、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、樋⼝幸平、⽇向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと（BUDDiiS）、杢代和⼈（原因は自分にある。）、MON7A、⼭中柔太朗（M!LK）、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50⾳順
メインアーティスト：DXTEEN、FRUITS ZIPPER、マルシィ、WILD BLUE 他 ※50⾳順
MC：ウエンツ瑛⼠、宇垣美⾥ 他 ※50⾳順
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他
【Not Sponsored 記事】